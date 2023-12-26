Губернатор Александр Авдеев жестко отреагировал на темпы устранения последствий снегопадов во...

Губернатор Александр Авдеев жестко отреагировал на темпы устранения последствий снегопадов во Владимирской области.Последствия очередного мощного снегопада продолжают устранять энергетики региона. Из-за налипания мокрого снега было нарушено электроснабжение в нескольких муниципальных образованиях области - на утро без света оставались более 10 тысяч человек.Непогода стала причиной аварий, в основном, в западных районах региона. В устранении последствий принимают участие 73 бригады и 79 единиц техники, сообщают во "Владимирэнерго". Процесс усложняется снежными заносами подъездных путей.Тема стала главной на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева. Энергетики заявили, что к середине дня планируют восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов. При этом, они добавили, что появляются новые обрывы. Даже там, где они уже были устранены. Ситуация меняется очень быстро. Глава региона жестко прокомментировал предоставленные ему данные и прогнозы.- Мы прогнозируем, но это не обязательно, не факт, что мы так включим, потому что отключения еще происходят.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Правильно. В информацию дали, а не факт, что подключите. Информация - липа. И в таблице - липа. И прогноз у вас липовый.