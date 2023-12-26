Его открытие переносили несколько раз.

Инфекционный госпиталь при областной клинической больнице во Владимире откроется в апреле 2024 года. Сроки окончания строительства и открытия корпуса переносили несколько раз.Инфекционный корпус достроят до конца текущего года. Далее учреждение получит лицензию, а после в здание начнут завозить мебель и оборудование. На данный момент идёт набор персонала: врачей, медсестёр и санитарок.В госпиталь будут завозить инфекционных больных, в том числе и беременных женщин. Кроме того, в здании разместятся детское отделение и крупное отделение реанимации. Вместимость корпуса составит 220 коек.