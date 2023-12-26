Об этом рассказали в пресс-службе компании Abi.

Из владимирского завода «Горячей штучки» в Китай отправилась первая партия сладкой выпечки быстрого приготовления «Чебупай». Об этом рассказали в пресс-службе компании Abi.Так, вкусы «Сочное яблоко», «Нежная груша» и «Спелая вишня» покинули стены родного завода 25 ноября, в понедельник. В планах поставлять китайский друзьям наггетсы, чебуреки, котлеты и «Чебулели». На данном этапе все продукты прошли проверки по сертификации, экспертизе и тестированию.