20 минут беспрерывного движения в автономном режиме, успешное прохождение всех испытаний без нарушения правил ПДД – именно так прошел заезд беспилотной газели в рамках технологического конкурса НТИ UpGreat: «Пятый уровень».

20 минут беспрерывного движения в автономном режиме, успешное прохождение всех испытаний без нарушения правил ПДД – именно так прошел заезд беспилотной газели в рамках технологического конкурса НТИ UpGreat: «Пятый уровень».12 декабря в Москве состоялась церемония награждения финалистов и победителей нескольких технологических конкурсов НТИ, в том числе и конкурса «Пятый уровень».Именно в этот день были опубликованы результаты заездов, которые прошли в октябре на площадке Испытательного центра НАМИ.Технологический конкурс НТИ UpGreat «Пятый уровень» состоит из трёх последовательных этапов: Сателлит № 1, Сателлит № 2 и Конкурс. Конкурс организован Фондом НТИ и ООО «НИИ ИТС» и посвящен созданию мало- и среднетоннажных беспилотных грузовиков.Одной из задач Сателлита № 1 стала поддержка команд, занимающихся разработкой беспилотных транспортных средств, но не имеющих своей грузовой платформы, подходящей под условия конкурса.Данный конкурс направлен на преодоление технологического барьера по абсолютно безопасной, безаварийной и полностью автоматической доставке грузов автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. Автомобиль с грузом 0,5 тонн должен пройти маршрут протяженностью порядка 100 км (по итогам всего технологического конкурса). При этом скорость движения должна быть приближена к обычной скорости движения грузовика. Маршрут включал различные сценарии дорожных ситуаций, а также городские и загородные условия. По условиям конкурса вмешательство человека в процесс управления было полностью исключено.Задания на маршруте были приближены к упражнениям для экзамена на права. Главное условие — передвижение без участия человека.Всего в Сателлит № 1 заявились 5 команд, приняли участие четыре команды: Робоинженеры» (ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярёва), MadDrive (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), PolytechVoltageMachine (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), «АвтоРоботикс» (ФГБОУ ВО «МАДИ»). Оценивался не только факт выполнения задания, но и соблюдение ПДД на всем маршруте.Руководитель команды Андрей Сергеевич Карпенков комментирует: «Когда мы прибыли на площадку, судьи были приятно удивлены: мы были единственной командой с механической коробкой передач. Наша команду с гордостью презентовала механическую коробку, которая сама переключала передачи – не просто первую, нейтральную и заднюю, а вообще все. При этом ещё учитывалось движения в/с горки.Что касается самого конкурса, то тут нужно сказать, что наша команда показала самое быстрое время прохождения маршрута, временами разгоняясь до 40 км/ч. И это при условиях крайне слабого сигнала сотовой связи и довольно длительного отсутствия сигналов спутниковых навигационных систем, что затрудняло определение положения автомобиля на дороге. Нужно отметить, что в таких условиях во всех заездах наше БПТС вело себя всегда стабильно, в отличие от других команд. Например, был случай, когда БПТС другой команды продолжительное время ехал половиной корпуса автомобиля по обочине.Штрафные баллы мы получили лишь на этапе безопасного обгона динамически движущегося средства: это задание мы выполнили, следуя за автомобилем, а потом после его остановки объезжали его.Я считаю, что мы показали достойный результат, и я выражаю благодарность всем членам команды, которые работали в режиме 24/7 при подготовке БПТС к соревнованиям, нашим консультантам из АО «ВНИИ «Сигнал» Коробову Андрею Николаевичу и Солдатенкову Алексею Анатольевичу. Спасибо горьковскому автомобильному заводу за предоставленный автомобиль, руководству академии, которое обеспечило неоднократную доставку нашего БПТС на полигон центра испытаний НАМИ. Наличие возможности тренироваться на специально подготовленном полигоне очень сильно помогло нашей команде в доработке нашего БПТС».Организаторы отмечают, что «Робоинженеры» — единственная команда, которая продемонстрировала свои возможности в автоматизации грузового транспортного средства: БПТС команды было реализовано на базе серийно выпускаемой «Газели Next». Данный автомобиль был предоставлен академии в 2017 году горьковским автомобильным заводом специально для роботизации.Успешно завершенный командой заезд был самым безопасным – ни одного нарушения ПДД! Так как не все задания были выполнены, то по сумме баллов команда стала призером, заняв второе место.Команда получила приз в размере 2 000 000 рублей и приглашение принять участие в следующем этапе соревнований.Всем участникам испытаний Сателлита № 1 представившим свои решения, организаторы конкурса предоставили во временное пользование электрические грузовые платформы GAZelle e-NN для участия в дальнейших этапах конкурса.Поздравляем нашу команду – студентов и сотрудников – и руководителя Карпенкова Андрея Сергеевича с отличным выступлением в соревнованиях!Реклама.