Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе.

Компенсация на топливо увеличится для сельских медиков Владимирской области. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе.Так, оплата затрат работников здравоохранения не менялась с 2015 года и составляет 10 тысяч рублей. По факту сейчас расходы – в четыре раза больше этой цифры. Лишь после того, как в прошлом месяце пенсионеры этой сферы обратились к омбудсмену, власти задумались над этим.Людмила Романова уже обратилась к губернатору региона с просьбой повысить компенсацию за топливо, Авдеев её принял. В планах увеличить выплату до 15 тысяч рублей. Проект направлен в Законодательное Собрание.