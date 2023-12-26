ЛДПР проведет тур по Владимирской области, чтобы сформировать предвыборную программу Документы в...

ЛДПР проведет тур по Владимирской области, чтобы сформировать предвыборную программуДокументы в Центризбирком - для участия в выборах главы государства в 2024-ом году подал Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.Напомним, Слуцкого в качестве кандидата от партии выдвинул 35-ый предвыборный съезд ЛДПР. Участие в его работе приняли и владимирские партийцы. По словам координатора регионального отделения ЛДПР Сергея Корнишова, у их кандидата в Президенты и у команды ЛДПР будет особая предвыборная программа - ее сформируют по итогам тура по стране.Сергей Корнишов, координатор владимирского регионального отделения ЛДПР:- Леонид Эдуардович сказал, что она будет сформирована буквально с колёс, потому что Леонид Эдуардович планирует посетить более 30 субъектов РФ в рамках избирательной кампании, поэтому можно отметить точно то, что мы уже знаем то, что в этой избирательной программе будет как кандидата. Это будут такие важные для населения сферы подниматься как здравоохранение и образование..