Если конкретнее – загорелась вытяжка. В соцсетях появились кадры, как сотрудник точки общепита лезет на крышу и тушит огонь снегом. Звонок в тревожное ведомство поступил сегодня около

Если конкретнее – загорелась вытяжка. В соцсетях появились кадры, как сотрудник точки общепита лезет на крышу и тушит огонь снегом. Звонок в тревожное ведомство поступил сегодня около половины десятого утра. На место выехали 13 спасателей и 4 спецмашины. К счастью, площадь пожара оказалась небольшой – всего 1 квадратный метр. Огонь удалось потушить. Как сообщили в