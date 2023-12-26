Трагедия произошла на скоростной трассе М-12 26 декабря в 3 часа ночи в Петушинском районе. Как сообщают в главном управлении ГИБДД области, мужчина остановился на 114 километре трассы из-за

Трагедия произошла на скоростной трассе М-12 26 декабря в 3 часа ночи в Петушинском районе. Как сообщают в главном управлении ГИБДД области, мужчина остановился на 114 километре трассы из-за неисправности своего автомобиля. При этом водитель никак не обозначил свою остановку, на верхней одежде погибшего не было светоотражающих элементов и сигнального светоотражающего жилета. Анна Якимова, инспектор