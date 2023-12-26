На трассе М-12 насмерть сбит водитель, который менял колесо на своем автомобиле. Это произошло...

На трассе М-12 насмерть сбит водитель, который менял колесо на своем автомобиле.Это произошло минувшей ночью на 114-м километре трассы М-12 «Восток» близ железнодорожной станции Покров, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительной информации водитель грузовика ехал в сторону Москвы и врезался в грузо-пассажирский «Fiat Ducato». Тот стоял частично на правой полосе движения по скоростной трассы. Его водитель в это время ремонтировал заднее колесо.От полученных травм пострадавший умер до приезда скорой помощи.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.