На видео попало, как сотрудник торговой точки с шаурмой во Владимире влез на крышу и спас свое...

На видео попало, как сотрудник торговой точки с шаурмой во Владимире влез на крышу и спас свое рабочее место от пожара.Возгорание произошло сегодня утром по адресу проспект Строителей, 20 - это возле здания бывшего кинотеатра "Факел".Сообщение о происшествии поступило в 9 часов 25 минут. Пожар был вызван воспламенением сажи в вытяжке площадью 1 кв. метра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудник заведения взял ситуацию под свой контроль и начал тушить пожар на крыше самостоятельно, сначала используя огнетушитель, а затем - снег, отметили пожарные.Когда пожарная команда (4 единицы техники и 13 человек личного состава) ей осталось только окончательно ликвидировать огонь.