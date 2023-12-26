Русская снежная зима. Куда приятнее любоваться ей в теплом помещении. Сделать это предлагается в Центре пропаганды изобразительного искусства. На экспозиции будут представлены более 50

Русская снежная зима. Куда приятнее любоваться ей в теплом помещении. Сделать это предлагается в Центре пропаганды изобразительного искусства. На экспозиции будут представлены более 50 работ фонда Центра Пропаганды Изобразительного Искусства. Живопись К.Н. Бритова, В.Н. Титова, Ю.А. Мокшина, Д.А. Холина, А. И. Кувина позволит зрителям окунуться в многообразие мира и проникнуться атмосферой русской зимы. Выставка откроется