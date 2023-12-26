Народные приметы на 27 декабря. Что категорически запрещается делать в Филимонов день, чтобы не...

Народные приметы на 27 декабря. Что категорически запрещается делать в Филимонов день, чтобы не понести финансовые потери?В среду 27 декабря 2023 года Православной церковью почитаются святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих.На Руси верили, что 27 декабря нечисть разгуливает на свободе. Важно, как можно быстрее изгнать её из мира людей, иначе тьма никогда не покинет землю. По поверью, нечистая сила не трогает хороших хозяев, поэтому в этот день в избах наводили порядок.Чтобы отогнать нечистую силу, необходимо было чаще умываться. Вода – магическое средство, которого боится нечисть. Нельзя выходить из дома неумытым, в противном случае накличете на себя беду.Что можно и нельзя делать в Филимонов день?В этот день обязательно нужно прибраться в квартире, доме.Также утверждается, что в праздник молочные продукты обладают особенными полезными свойствами. Поэтому во время чествования мученика Фирса рекомендуют пить коровье молоко.Не разрешается в Филимонов день начинать новые дела – они все будут неудачны.Нельзя 27 декабря ложиться спать, не приняв душ или ванну, иначе начнут беспокоить бессонница и страшные сновидения.Не стоит принимать 27 декабря важные решения и лучше отказаться от серьезных мероприятий, особенно связанных с деньгами, – можно понести большие финансовые потери.Народные приметы на 27 декабря 2023 годаКакая погода сегодня, такая и в феврале будет.Если в Филимонов день морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.Если день тёплый, то лето будет жарким.Погода в течение дня меняется – к оттепели.Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.Если ночью иней, то днем будет снегопад.Синие пятна над лесом – к снегу.Фото: freepik.com