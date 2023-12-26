Небольшой циклон принесет во Владимирскую область изменение температуры и влажность.
В среду, 26...
Небольшой циклон принесет во Владимирскую область изменение температуры и влажность.
В среду, 26 декабря, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием небольшого, частного циклона.
Сначала Владимирская область окажется в его тёплом секторе, а по мере продвижения облачного вихря на восток, переместится в более холодную тыловую часть.
В итоге, ожидается преимущественно облачная погода.
Утром и днём пройдёт мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица.
Температура воздуха -3…+2°
Фото: Maria Kozhukh https://unsplash.com