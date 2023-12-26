Небольшой циклон принесет во Владимирскую область изменение температуры и влажность. В среду, 26...

Небольшой циклон принесет во Владимирскую область изменение температуры и влажность.В среду, 26 декабря, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием небольшого, частного циклона.Сначала Владимирская область окажется в его тёплом секторе, а по мере продвижения облачного вихря на восток, переместится в более холодную тыловую часть.В итоге, ожидается преимущественно облачная погода.Утром и днём пройдёт мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха -3…+2°Фото: Maria Kozhukh https://unsplash.com