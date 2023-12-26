Новогодняя столица России - древний Суздаль - встречает гостей со всей страны. В эти выходные на...

Новогодняя столица России - древний Суздаль - встречает гостей со всей страны.В эти выходные на старинной Торговой площади стартовали официальные торжества. В атмосферу сказки погрузилась и наша съемочная группа.- Я для всех, кого люблю, пожелаю счастья...Яркий и праздничный. Новогодняя столица России - древний Суздаль - собрал гостей со всей страны. На главной сцене с приветственным словом к ним обратились губернатор Владимирской области Александр Авдеев - он приехал с женой и дочерью, и глава Суздальской администрации - Алиса Бирюкова.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Суздаль - уникальный город и несмотря на то, что он сам по себе небольшой, в город влюблен все, кто здесь живет и все гости, которые здесь хоть раз побывали. Поэтому можно сказать, что Суздаль за тысячу лет стал любимым для миллионов жителей нашей страны.Виталий и Александр приехали из соседнего Иваново. Говорят, в Суздале бывают нечасто, однако, каждый раз находят здесь новую порцию вдохновения. Этот визит - не стал исключением.Виталий, турист:- Самое главное - посетите обязательно церкви внутри. Не только снаружи ходите. Это для молодежи будет полезно, потому что не только надо внешне смотреть, но и обязательно посещать внутри и проникать душой.Александр, турист:-Ту культуру, которая здесь есть, ее, конечно, не повторить. Суздаль - это большой город с большой историей. Оказывается тысяча лет городу. Поэтому вот приехали посмотреть насколько здесь красиво. И мы поняли, что это именно то, что нам нужно. Душа поет.Поет душа и у тех, кто находится на сцене. С "задорной" программой выступил ансамбль русской песни "Макошь".- Суздаль действительно настолько сказочный. Действительно является новогодней столицей России. И мы очень рады участвовать в таком масштабном мероприятии нашей страны.Особый подарок юным гостям - главный волшебник из Великого Устюга - Дед Мороз. Он приехал в Суздаль на расписных санях с оленями. Для многих его визит был самой ожидаемой частью торжеств.Дед Мороз:- Суздаль праздничный, красивый, нарядный, замечательный. Встречает тысячу лет и радуется всем замечательным городом. Вся страна здесь сегодня. С наступающим новым годом.А с заходом солнца на "зимней" сцене в отчаянной схватке столкнулись лед и пламень. Сказка о мудром князе- соколе стала былью. Ледовое шоу прославленной фигуристки Ирины Слуцкой собрало полные трибуны.Насладиться сказочной атмосферой Суздаля столичного можно будет до седьмого января. На церемонии торжественного закрытия проекта Суздаль передаст символ Новогодней столицы - хрустальную снежинку - следующему городу. Эстафету примет Киров.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир