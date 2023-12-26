Власти Владимира обсудили готовность регионального центра к праздничным мероприятиям.

Власти Владимира обсудили готовность регионального центра к праздничным мероприятиям. В частности, глава города Дмитрий Наумов поручил управлениям увеличить безопасность граждан и охрану общественного порядка. Об этом сообщила мэрии.Так, работники ЖКХ должны поддерживать порядок в местах проведения праздничных мероприятий. Пристальное внимание будет уделено содержанию дорог и тротуаров, а также очистке крыш от сосулек.Кроме того, продолжится профилактическая работа с детьми. Школьникам расскажут о правилах поведениях на льду и мерах безопасности при применении пиротехнических устройств.