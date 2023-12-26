Открытие дорог, героические поступки и трагедии – таким запомнили уходящий год жители нашей области.

Открытие дорог, героические поступки и трагедии – таким запомнили уходящий год жители нашей области.Под заваламиНесколько резонансных происшествий случилось с участием несовершеннолетних. 7 марта на территории детского сада № 12 в Гусь-Хрустальном обрушилась крыша веранды. Самое страшное, что в тот момент там гуляли дети. На кадрах с камеры наблюдения, расположенной напротив злополучной конструкции, видно, как возле веранды бегают малыши. Четверо из них зашли под крышу, и кровля мгновенно обрушилась. Трое воспитанников выскочили наружу, ещё одного ребёнка – девочку 2016 г. р., которая стояла возле выхода, – вытащила подоспевшая воспитательница. Ребёнок получил перелом носовой кости. По сведениям регионального Следкома, в тот момент на кровле скопилось около 400 кг снега...Другой случай, уже в Юрьев-Польском районе, закончился трагедией: 15-летний подросток вместе со своими товарищами отправился гулять на карьеры в Городище. В какой-то момент песок на карьерах осыпался, заживо похоронив под собой юношу. Друзья кинулись за лопатами, но было уже поздно.«Счастлив, что ты жив!»Уходящий год отметился и героическими поступками, которые совершили совсем ещё молодые люди. К примеру, 23-летний Андрей Жуйков приехал из Мурманска во Владимир и... спас 17-летнего юношу. Вместе со своей девушкой Андрей решил искупаться в Нерли в Боголюбове. Вдруг заметил, как парень уходит под воду – молча и очень быстро. Жуйков кинулся на помощь. По словам Андрея, хотя потерпевший был худощавого телосложения, в воде он казался очень тяжёлым. «Я так счастлив, что ты жив!» – первые слова, которые сказал Андрей, когда спасённый открыл глаза.Смертельное средствоНа всю страну прогремела история гибели семьи из с. Энтузиастов Юрьев-Польского района. 20 сентября в своей квартире нашли мёртвую семью – женщину, мужчину и двоих детей, мальчиков двух и пяти лет. Причём следов насильственной смерти не обнаружили. Как позднее выяснит следствие, причиной гибели людей стало то, что хозяйка квартиры попыталась вывести тараканов при помощи сильного химического средства, которое ей дал дядя. Но женщина не прочитала инструкцию и разложила по дому слишком много ядовитого вещества. Его оказалось достаточно, чтобы убить не только членов семьи, но и их пожилую соседку, жившую этажом выше: ядовитые пары попали к ней через вентиляцию.Главным подозреваемым по делу признали родственника погибших. Правоохранители продолжают расследование.Шаурма, пицца – и в больницу!Несколько десятков жителей области оказались в больнице после того, как пообедали вне дома. В марте этого года 26 посетителям пиццерии в Коврове поставили диагноз «сальмонеллёз». Проверяющие нашли в общепите массу нарушений, в том числе отсутствие медкнижек у сотрудников, просрочку.А уже летом массовые отравления произошли в областном центре. Более 100 человек, купивших шаурму в разных точках Владимира, обратились к врачам с болями в животе. Причина отравления – сальмонелла. Для приготовления фастфуда использовали некачественные продукты. Теперь поставщика ждёт суд.«Наоткрывали»Были в этом году в нашем регионе открытия федерального масштаба. На днях Президент России запустил движение по М-12. Часть новой трассы проходит по Владимирской области.Последний участок нашего региона – через муромский мост, который тоже, к слову, изготовили с нуля, – открыли в сентябре. «Восточный путь» до Казани соединил нас с Москвой, Нижегородской областью, Чувашией и Татарстаном.Ещё один масштабный проект завершили менее месяца назад. Много лет жители мкр-на Доброе областного центра часами стояли в пробках. Сейчас автомобилисты добираются до ул. Северной и Мира за несколько минут.Открытие Рпенского проезда разгрузило дороги, благодаря чему прекратились стояния у химзавода. Маршрут с каждым днём всё более популярен.Губернатор Александр Авдеев:– На 2024 год расходы – 104,6 млрд руб. 2/3 областного бюджета направим на социальную сферу. Увеличим финансирование льготной ипотеки для учителей и врачей, сможем немного подрастить стипендии студентам колледжей, 100 млн дадим дополнительно на обеспечение жильём детей-сирот.В темуВ ушедшем году образовательные учреждения нашего регион присоединились к порталу «Моя школа», сообщили в министерстве образования. Это сделали для того, чтобы снизить нагрузку на учителей. Портал объединил в себе такие сервисы, как школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотека учебных материалов и т. д.