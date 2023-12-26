Пожарный дед Мороз поздравил воспитанников подшефных МЧС детских домов во Владимире с Новым...

"Пожарный дед Мороз" поздравил воспитанников подшефных МЧС детских домов во Владимире с Новым годомПо традиции, в качестве транспорта новогодний волшебник и его внучка вместо саней использовали пожарную автоцистерну.Они посетили суздальский специальный коррекционный детский дом и детский дом имени Карла Либкнехта во Владимире. Ребят ждали новогодняя ёлка с песнями, хороводами и подарками - с небольшим уклоном в правила пожарной безопасности. Отмечу, спасатели проводят такую акцию ежегодно, так же сотрудники МЧС помогают детдомам зимой в уборке территорий, а летом в организации досуга.Дмитрий Сироткин, начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Сегодня у нас прошла акция "Пожраный дед Мороз", в рамках который мы посетили два детских дома, подарили подарки. Но основная цель у нас была- это провести профилактические мероприятия с детьми, еще раз напомнить им о требованиях безопасности при пожаре, о том, что нужно делать, чтобы не допустить пожар, ну и как действовать, если это всё-таки случилось. Поздравить их с наступающим новым годом, подарить подарки.