Пёс с душой котенка из владимирского приюта хочет обрести заботливую и любящую семью А сейчас наша...

Пёс с душой котенка из владимирского приюта хочет обрести заботливую и любящую семьюА сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которым особенно необходима забота и тепло.Сегодня наш герой - пес с душой солнечного котенка по кличке Бран. Спокойный, дружелюбный, ласковый. Послушно ходит на поводке и при любой возможности трется о руки. Молод, здоров и привит. Бран с нетерпением ждет момента, когда сможет подружиться с вами и стать надежной защитой для своего нового хозяина.Номер для связи с волонтером: 8-904-596-82-77