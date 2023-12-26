Смотрите Вести в 14.30: вовремя ли коммунальщики вывозят мусор - следить будет камера. Ведётся...

Смотрите "Вести" в 14.30: вовремя ли коммунальщики вывозят мусор - следить будет камера.Ведётся видеонаблюдение- Вовремя ли коммунальщики вывозят мусор - следить будет камера. На дороги региона выехал мобильный комплекс фото и видеофиксации. Как он работает?Испытание огнём- Это был огненный квест! Учебная тренировка сотрудников регионального МЧС во Владимире. Какую легенду отрабатывали?В гостях у сказки- И Вовка в Тридевятом царстве опять наводит свои порядки. Культовая советская сказка - в исполнении артистов владимирской драмы.