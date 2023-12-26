Для изготовления почтовых ящиков используют листовую сталь толщиной от 0,7 до 0,9 миллиметра.

Для изготовления почтовых ящиков используют листовую сталь толщиной от 0,7 до 0,9 миллиметра.Власти российской столицы продолжают реализацию одной из самых масштабных в мире программ капитального ремонта. Специалисты используют современные технологии, чтобы детально и бережно восстановить архитектурные элементы, а также привести в порядок инженерные системы.Проект модернизации городского жилого фонда включает в себя более 29 тысячи домов, которые совокупно занимают площадь свыше 290 миллионов квадратных метров. К ним относятся как исторические здания в центре Москвы, так и советские панельные до на окраинах.Столичная программа предполагает ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов. В рамках капремонта планируется замена свыше 115 тысяч лифтов и другие работы.Так, по программе капитального ремонта жилого фонда с 2019 года более чем миллиону москвичей установили современные почтовые ящики, для изготовления которых используют листовую сталь толщиной от 0,7 до 0,9 миллиметра.Соответствующий современным стандартам материал сложно погнуть или сломать. Кроме того, компактные почтовые ящики легко устанавливаются и хорошо смотрятся на любой стене подъезда. Москвичи могут выбрать из двух вариантов расцветки: темно– и светло-серой. Они вписываются в любой интерьер.Современные почтовые ящики защищены от коррозии и вандализма, а также легко моется за счет красочного слоя, который наносится поверх металла. Также единый стандарт предполагает установку запирающего устройства ключевого типа, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций.Ранее "" сообщали, что по программе капитального ремонта более чем в тысяче домов Москвы заменили системы отопления. Работы по демонтажу изношенного оборудования и установке нового провели как местах общего пользования, так и в квартирах."Все мероприятия начались сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду" , – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.