Спектакль Вовка в тридевятом царстве покоряет сердца юных владимирских зрителей Вовка в...

Спектакль "Вовка в тридевятом царстве" покоряет сердца юных владимирских зрителей"Вовка в тридевятом царстве". Сюжет культового советской анимационной сказки в исполнении актеров Владимирского театра драмы. Спектакль по мультфильму Бориса Степанцева покоряет сердца юных владимирских зрителей. В сказку вместе с героями истории отправилась наша съемочная группа.Пока детвора в зале с нетерпением ждет встречи с легендарным ровесником из третьего "Б", "Вовка" у зеркала наводит марафет. Карандашом для губ рисует на носу огромные веснушки. Красный камзол с высоченным воротником, фуражка с тульёй вполголовы... Образ главного героя в точности срисовали с мультфильма, а этот голос...- И только и делай, что ничего не делай.- Всё сам да сам! А тут ведь вот! Царская жизнь! Только и делай, что ничего не делай!Наталья Демидова, актриса Владимирского театра драмы:- Это мой любимый мультик советский - "Вовка в тридевятом царстве". И он у меня давно-давно жил в моей голове, я дочке своей несколько раз его показывала, иногда нам скучно, мы его пересматриваем. И настолько запоминающая интонация, озвучивала Рина Зеленая, и она как-то всегда сидела в моей голове, и мне всегда хотелось сыграть Вовочку.Нравоучительная сказка про добродушного тунеядца Вовку - первая режиссерская работа актрисы Анны Зайцевой. Проверка зрителем, который уж точно не даст себя обмануть. То есть если шагать в Тридевятое царство - то буквально.Анна Зайцева, режиссер спектакля:- Вот такая вот большая книга - сказка, видите? Она огромная, она перемещается по всей сцене. Самое главное, мне захотелось добиться эффекта, что в эту книгу можно прямо входить и выходить.Историю сделали новогодней. В "сказку" Вовку отправляет не кто-нибудь, а сам Дед Мороз. А дальше - классика с элементами хореографии. Царь, помирающий от скуки, слет юных Василис по обмену премудростями. Конечно, Двое из ларца. Одинаковыми с лица сделали в жизни непохожих Григория Шуенкова и Вячеслава Леонтьева.Вячеслав Леонтьев, актер Владимирского театра драмы:- Мне кажется, это классное попадание для нас. У нас как бы не скажу, что много общего с этими персонажами, потому что они такие... ну, лентяи.Но то, что это классные роли, которые в этой сказке мы бы хотели сыграть, это сто процентов.Сюжет двадцатиминутного мультфильма команда превратила в яркую часовую постановку. Почти у всех в спектакле - по две роли. Актеры бесконечно меняют костюмы, двигают декорации, танцуют, общаются с маленькими зрителями и их родителями, для которых "Вовка в тридевятом царстве" - герой даже не сказки. Детства!Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"