Об этом сообщили в региональном правительстве.

У Белого дома во Владимире водрузили 25-метровую новогоднюю ёлку, плюс, 2,5 метра – это белая звезда с подсветкой. Об этом сообщили в региональном правительстве.В администрации рассказали, что ель обошлась властям в 4,5 миллиона рублей. Её украсили шарами в гамме российского флага и, конечно же, гирляндами. На данный момент, это самая высокая ель в области.