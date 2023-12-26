По информации мэрии, инсталляции куплены на спонсорские средства, после праздников их передадут во владение города.

У Козлова вала во Владимире появились новогодние фигуры. По информации мэрии, инсталляции куплены на спонсорские средства, после праздников их передадут во владение города.Так, Деда Мороза, Снегурочку, ёлочку и лесных животных (зайца, лису, оленёнка и медвежонка) будет хорошо видно из окон автомобилей, проезжающих по Большой Московской мимо Золотых ворот. А рядом стоит баннер, где туристам указаны близлежащие музее и экспозиции.