Управление архитектуры и строительства Владимира проверило строительство школы в мкр....

Управление архитектуры и строительства Владимира проверило строительство школы в мкр. Веризино.Проконтролировали ход работ, соответствие по исполнению графиков строительства. В настоящий момент строительство ведется согласно плану, без нарушения сроков, сообщил глава администрации областного центра Дмитрий Наумов.Строительство школы на 1100 мест началось в этом году. Новый микрорайон, который продолжает расти и развиваться. Здесь живет много молодых семей с детьми, которые очень нуждаются в новой школе.Кроме микрорайона Веризино, масштабное строительство домов и транспортной инфраструктуры ведется в микрорайонах Юрьевец и Пиганово.А совсем недавно, в декабре 2023 года, введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом площадью 8358,6 кв. м на ул. Зеленая в мкр. Заклязьменский, отмети глава Владимира.Фото: пресс-служба администрации Владимира.