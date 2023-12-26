Подведены первые итоги мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации.

Подведены первые итоги мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минтранса.ИТС внедрялась по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На текущий момент на 7 светофорных объектах Владимира появились 26 видеодетекторов транспортного потока. В столице 33-го региона оборудован центр управления ИТС.Данная работа будет продолжена и в будущем году. В частности, планируется модернизировать ещё 10 городских светофоров.