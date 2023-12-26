Во Владимирской области перед судом предстанет 47-летний мужчина.

Во Владимирской области перед судом предстанет 47-летний мужчина. Гражданина обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества. Об этом рассказала УМВД России по региону.Фигурант работал водителем-экспедитором и занимался грузоперевозками. Правоохранители установили, что обвиняемый заезжал на парковку в Гороховецком районе, срывал пломбу с машины и присваивал алкоголь, предметы личной гигиены и прочий товар. Общая сумма причинённого ущерба превысила 25 тыс. рублей.Отмечается, что в ходе расследования нанесённый урон был полностью возмещён. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.