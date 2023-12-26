Родительное отделение в больнице открылось 25 декабря.

Акушерское отделение в ЦРБ города Гусь-Хрустальный открылось 25 декабря. В тот же день в родильном доме случились первые роды.Как сообщает минздрав Владимирской области, первые роды приняли у жительницы Гусь-Хрустального в 14:40. Женщина стала мамой в третий раз, у неё родилась дочь. На данный момент они находятся в палате совместного пребывания и чувствуют себя хорошо. Руководство больницы планирует поздравить своих первых роженниц.Напомним, что родильный дом вмещает 33 койки, из которых 6 вмещает отделение патологии беременности и 13 коек — гинекологическом отделении. Ещё по 7 коек рассчитано на родительное отделение и отделение для новорождённых.