Памятник, посвященный главному промыслу Гусь-Хрустального, установили в центре города на улице Калинина. Бронзовая скульптура изображает мастера, который надувает стеклянный шар с

Памятник, посвященный главному промыслу Гусь-Хрустального, установили в центре города на улице Калинина. Бронзовая скульптура изображает мастера, который надувает стеклянный шар с изображением гуся. На большом полукруге – год основания города – 1756. Также на памятнике расположена табличка с надписью «Славным поколениям гусевских мастеров стекла». Скульптура появилась благодаря проекту развития туристической инфраструктуры, в рамках которого Гусь-Хрустальный