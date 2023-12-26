Елки с детскими желаниями установлены на семи бесплатных катках Московских сезонов и на других популярных площадках города.

Елки с детскими желаниями установлены на семи бесплатных катках "Московских сезонов" и на других популярных площадках города.В российской проходит акция "Добрая елка", в рамках которой любой желающий может перевоплотиться в Деда Мороза и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью или воспитываются в малообеспеченных семьях.Принять участие можно до 29 февраля. Акция проводится на семи бесплатных катках "Московских сезонов" и на других популярных площадках города. Организатором выступает столичный комитет общественных связей и молодежной политики.Чтобы принять участие в акции, будущим зимним волшебникам необходимо найти "добрую елку", украшенную открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Далее всем желающим помогут волонтеры.Елки с детскими желаниями установлены, в том числе, в пунктах проката бесплатных катков проекта "Московские сезоны". На всех площадках дежурят добровольцы ресурсного центра "Мосволонтер", которые дают необходимую информацию помогают оставить заявку участие.К слову, желания у детей самые разные: кто-то мечтает о коньках или планшете, а кто-то хочет попасть в Большой театр. Меж тем, одним из главных условий акций является лимит на стоимость подарка – не более десяти тысяч рублей. Кроме того, подарок нельзя заменить денежным переводом.Все подарки разделены на категории: "Развивающие материалы и книги", "Музыкальные инструменты", "Товары для хобби", "Детские игрушки", "Цифровая техника", "Спортивный инвентарь", "Одежда и наряды", "Событие" и "Экскурсия".В прошлом году в акции "Добрая елка" приняли участие 140 некоммерческих организаций, которые совокупно исполнили более тысячи желаний. Узнать подробнее о детских мечтах и на время стать Дедом Морозом можно также на официальном сайте акции.Кроме того, найти "добрую елку" можно на катках, расположенных на площади Революции, а также по адресам: улица Соколово-Мещерская, владение №23, Коптевский бульвар, владение №18, Профсоюзная улица, владение №41, улица Перерва, владение №52, Волгоградский проспект, дом №119, Городецкая улица, владение №1.