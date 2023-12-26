Жителя Судогодского района обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре. Трагедия произошла 24 июля. В этот день мужчина и

Жителя Судогодского района обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре. Трагедия произошла 24 июля. В этот день мужчина и его знакомый занимались транспортировкой леса в Воровском участковом лесничестве. Обвиняемый управлял трактором МТЗ-50, к которому тросами были привязаны два бревна. Мужчина подъехал к месту отгрузки, где ждал потерпевший, тот открепил