В Судогде нетрезвый водитель получил 300 часов обязательных работ за неоднократные нарушения В...

В Судогде нетрезвый водитель получил 300 часов обязательных работ за неоднократные нарушенияВ отношении жителя Судогды вынесен приговор. Он обвиняется в неоднократном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и получил штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Но, к сожалению, должных выводов для себя мужчина не сделал и снова сел за руль в нетрезвом виде.В итоге, осужденный был остановлен сотрудниками ГИБДД. Результаты медицинского освидетельствования подтвердил факт нахождения водителя в состоянии опьянения."Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Принадлежащий осужденному автомобиль «Mitsubishi Lancer» конфискован в доход государства", - пояснили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com