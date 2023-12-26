Перед судом предстанет житель Судогодского района.

Перед судом предстанет житель Судогодского района. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в Воровском участковом лесничестве, где фигурант и его приятель занимались трелевкой леса. Правоохранители установили, что обвиняемый управлял трактором и вёз два бревна. Потерпевший отцепил одно из них, и в этот момент водитель поехал вперед, не убедившись в безопасности манёвра. Второе бревно стукнуло мужчину по голове. Несчастный умер по пути в больницу.Отмечается, что житель Судогодского района всецело признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.