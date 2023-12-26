Вице-губернатор Владимир Куимов рассказал, чем оказался примечателен Международный культурный форум...

Вице-губернатор Владимир Куимов рассказал, чем оказался примечателен Международный культурный форум для 33-го регионаВ Санкт-Петербурге подводят итоги Международного культурного форума. В этом году в нем приняли участие представители десятков стран и всех регионов страны.В том числе делегация Владимирской области. Кто нас представлял и чем примечателен форум оказался для тридцать третьего региона - в интервью Вестям рассказал вице-губернатор Владимир Куимов.