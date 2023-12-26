В мэрии опубликовали список улиц, где сегодня ночью будут чистить снег. 26 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 27 декабря спецмашины будут работать по следующим адресам: – Ул. Воронина;Красносельский

В мэрии опубликовали список улиц, где сегодня ночью будут чистить снег. 26 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 27 декабря спецмашины будут работать по следующим адресам: – Ул. Воронина;Красносельский проезд;– Ул. Погодина;– Ул. Труда;– Ул. Хирурга Орлова;– Лыбедская магистраль с треугольниками в т.ч. внутреннее кольцо– Ул. Красноармейская;– Ново-ямской переулок;– Ул. Диктора Левитана;– Танковский проезд;–