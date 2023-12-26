В 33-й регион поступили сразу три вакцины от различных заболеваний.

В 33-й регион поступили сразу три вакцины от различных заболеваний. Об этом 25 декабря рассказала Минздрава Владимирской области.В частности, было получено 2670 доз трехкомпонентной вакцины против кори, краснухи и паротита, 600 доз паротитно-коревого препарата и 580 доз средства от паротита.Уже на текущей неделе медучреждения региона станут забирать вакцину со склада. «Для проведения иммунизации детей необходимо обратиться к участковому педиатру», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.