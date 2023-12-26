В преддверии Дня спасателя РФ сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области организовали квест «Реальные пожарные. Испытание стихией».

В преддверии Дня спасателя РФ сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области организовали квест «Реальные пожарные. Испытание стихией». Об этом рассказала ведомства.Участие в мероприятии приняли представители самых разных профессий, среди которых были преподаватели, работники СМИ и даже депутат. Жители примерили пожарное обмундирование и попробовали спасти условного пострадавшего во время смоделированного ЧП.В пресс-службе подчёркивают, что граждане достойно справились с поставленной задачей и лишний раз убедились в важности работы сотрудников МЧС.