Владимирский лед: первый спортивный фестиваль состоялся в обновленном...

"Владимирский лед": первый спортивный фестиваль состоялся в обновленном спорткомплексе.Предновогодний подарок всем спортсменам - перезапуск ледового комплекса "Полярис". В честь долгожданного открытия там прошел первый спортивный фестиваль "Владимирский лед". Слово Марии Рябовой.Напутствие от губернатора перед первым выходом на новый лед. Теперь у владимирской хоккейной команды Русичи есть СВОЯ арена. Егор Васильев на коньках с 7 лет. Надеется, что вместе с новым катком перед командой откроются новые возможности.Егор Васильев - хоккеист команды "Русичи":- Это дополнительная мотивация,развиваться.И также этот дворец дает такую возможность. Мы голодны до побед. Каждую игру. То есть, проигрывать - вообще не вариант.Муниципальный комплекс "Владимир" с трудом обеспечивал льдом и хоккеистов, и фигуристов, и любителей покататься на коньках. Потому открытие "старой/новой" арены - событие для всего владимирского хоккея. Это его будущее - детская сборная школы "Русичи". Здесь гоняет шайбу девочка - единственная в команде.- У меня старший брат постоянно ходил, я тоже захотела.-Не страшно тебе, все-таки одна девочка из команды?-Нет, не страшно.Мария Рябова:- "Владимирский лед" - так называется первый спортивный фестиваль, который прошел здесь. В Полярисе не было тренировок и массовых катаний с начала пандемии covid-19. Ледовый комплекс год был на реконструкции и уже возобновил свою работу!Открыло фестиваль шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". В зале - более трех тысяч зрителей. И вот, на ледовую сцену выходят двукратные олимпийские чемпионы - Татьяна Волосожар и Дмитрий Соловьев.Татьяна Волосожар - двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию:- Желаю этому катку множество чемпионов, процветания . И пусть мы ни раз услышим ,что многие чемпионы выросли именно здесь, на этом льду. С наступающим Новым годом!Пожелания успехов от олимпийских чемпионов - призыв к действию. Создание областной хоккейной школы "Русичи", которая заработает в январе, говорит о том, что начало - уже положено.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Пока это сложно анонсировать. Но мы бы хотели, чтобы здесь, как раз, во Владимире, проводились турниры ,допустим, Золотого кольца. С нашими соседями. Мы бы посоревновались.А следующая игра владимирских "Русичей" будет с хоккеистами из Мытищ, уже в новом году.Мария Рябова. Алексей Ковалев. Вести - Владимир.