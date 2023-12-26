Владимирский скульптор рассказал, как изготовить новогоднего волшебника из проволоки И, конечно,...

Владимирский скульптор рассказал, как изготовить новогоднего волшебника из проволокиИ, конечно, лучший подарок, это сделанный своими руками. Такого Деда Мороза вы, наверное, еще не видели. Как изготовить новогоднего волшебника из проволоки? Нашему корреспонденту Ангелине Свищ рассказал скульптор Владимир Нежный.Дед Мороз бывает разным: мягким, пластиковым и настоящим. Каждый в него верит и хочет, чтоб добрый волшебник с подарками заглянул и к нему на новогодний огонек. Скульптор Владимир Нежный не ждет чуда - он его создает. Дед Мороз из проволоки - желанный гость на праздничном вечере.- Вот такого Деда Мороза я вчера сделал в шапке ушанке, да. Под новый год они как-то методом деления может быть множатся на наших улицах.Чтобы сделать небольшого "зимнего старца", понадобится 60-70 сантиметров проволоки. Все начинается с головы: Владимир скручивает проволоку пополам и создает " трехмерную голову". Три витка и можно делать "позвоночник" - на таком каркасе и держится будущий Дед Мороз.Делаем 4 оборота проволоки, вот так вот, это у нас будет позвоночник, вот, и дальше делаем ноги. Я могу ноги на глаз делать просто подогнув, как правило ноги должны быть примерно на полтора два сантиметра длиннее чем позвоночник и голова вместе взятые.Важный момент - Дед Мороз должен уверенно стоять на ногах. Проволокой от левой ноги обматываем правую и наоборот, тоже самое повторяем и с руками. Оставшийся материал "пускаем" на грудную клетку. Обматывать надо не вплотную, а оставлять место для следующего оборота. Каждую деталь нужно обернуть 4- 5 раз.Владимир Нежный, скульптор:- Вот тут то интересный момент получается. Я обычно проволоку веду вот так вдоль косички-ноги третьим элементом добавляю ее, вот так вот, веду ее к самой ноге, к самому низу - к пятке. И здесь делаю пятку небольшую сначала, а потом проволоку, просто получается вот такой сапог.Из обычного кабеля добываем проволоку другого цвета и начинаем одевать нашего Деда Мороза: в проволочный кафтан с головным убором. Главный секрет в том, чтобы не стараться сделать фигурку симметричной, а положиться на фантазию и длину проволоки.Владимир Нежный, скульптор:- Я люблю делать карманы, например, этих Дед Морозов, куда они конфеты складывают, достаточно реально одну петельку сделать, включить фантазию и уже все, ваш мозг будет вам подсказывать.В арсенале скульптора - три авторских техники. Создавать мир из проволоки Владимир начал 4 года назад для медитации. Разработанный им каркас универсальный. Из него можно сделать и другой символ нового года - дракона. Принцип тот же, только надо добавить крылья, и проволоки уйдет в несколько раз больше.Берешь три с половиной метра оранжевой проволоки и вот тебе, крутишь-крутишь вот тебе дракон. Один конец, второй конец проволоки в качестве подставки.Вдохновение и силы творить Владимир Нежный берет от детей. Для них скульптор постоянно проводит мастер-классы, даже создал сообщество "Человечки из проволоки". В планах - открыть детскую мастерскую.Драконов я бы сам никогда не начал делать и вообще даже не задумывался о том чтобы делать драконов из проволоки, для меня более характерно это сделать орка или троля и рыцарей которые будут с ними сражаться.Такое увлечение не только позволит создать уникальное украшение на новогоднюю елку, но и поможет заботиться об экологии. А при скручивании проволоки и извилины в голове будто закручиваются в нужную сторону.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"