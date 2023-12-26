Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

Владимирец предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.В августе текущего года тракторист и потерпевший занимались работой по транспортивке леса в Судогодском районе. Обвиняемый не проверил, что брёвна отцеплены от трелевочных тросов. Закреплённое на тросах бревно ударило коллегу фигуранта по голове, от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.