Пережила исправительно-трудовые лагеря Колымы и создала свой стиль в искусстве пейзажной живописи. В Областной научной библиотеке открылась экспозиция, посвящённая 105-летию художницы с

Пережила исправительно-трудовые лагеря Колымы и создала свой стиль в искусстве пейзажной живописи. В Областной научной библиотеке открылась экспозиция, посвящённая 105-летию художницы с непростой, но яркой творческой судьбой. Выставка называется «Жизнь ещё вернётся…». Любители истории и искусства могут увидеть несколько живописных работ, фотографии, рисунки, эскизы декораций к спектаклям, театральные программки, а главное – рукописи дневников и