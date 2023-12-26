Во Владимире под надзором прокуратуры завершен и введен в эксплуатацию жилой...

Во Владимире под надзором прокуратуры завершен и введен в эксплуатацию жилой долгострой.Установлено, что в декабре 2018 года ООО «СЗ «СМР–646» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Лакина, д. 2 «г».В период с 09 октября 2020 года по 12 мая 2023 года застройщиком для строительства дома получены от граждан денежные средства. Но не в законном порядке с использованием эксроу-счетов, а посредством заключения с ними договоров процентного займа .По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается Октябрьским районным судом г. Владимира, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, застройщиком заключены с гражданами договоры долевого участия, прокуратурой города указанный объект поставлен на контроль. Что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома.И вот 14 декабря многоквартирный дом введен в эксплуатацию.Фото: https://www.freepik.com