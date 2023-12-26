Во Владимире сотрудники МЧС провели специальный квест, где познакомили участников с героической...

Во Владимире сотрудники МЧС провели специальный квест, где познакомили участников с героической профессией спасателяРеальные пожарные. Испытание огнем. В преддверии Дня спасателя сотрудники МЧС провели специальный квест для тех, кто давно хотел попробовать себя в роли пожарных. Федор Лалакин не мог упустить такую возможность.Пройти испытание огнем и спасти пострадавшего на пожаре человека. Эту задачу спасатели выполняют почти ежедневно. А как справятся непрофессионалы? Покажет специальный квест от управления МЧС.Анзор Саралидзе, ректор Владимирского Государственного университета:- Ориентировочно двухкомнатная квартира была, поэтому нам надо было зайти командой и не потерять ни одну секунду. Вытащить человека, который пострадал и вывести на свежий воздух. Мы с этой задачей на мой взгляд справились.По сценарию в задымленном помещении остался человек, которого необходимо найти и эвакуировать. Полное погружение в чрезвычайную ситуацию создавало и звуковое сопровождение - часть психологической проверки. Команд несколько. Кроме СМИ, студенты, учителя, сотрудники пресс-служб.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Нужно одновременно учитывать очень много факторов, именно по обеспечению безопасности себя своих товарищей и еще в этих условиях, конечно же, нужно проявить максимум профессионализма, чтобы быстро спасти людей, потому что они тоже ждут, они надеются.Но главная сложность - дым. Хоть здесь он и искусственный, видимость такая же низкая, как при реальном пожаре. Дышать в противогазе тоже первое время непривычно. Плюс низкие потолки и тяжелое снаряжение.Федор Лалакин:- В помещении очень много дыма и еще звуки, которые имитируют собственно сам пожар, крики людей, на меня в процессе даже упала деревяшка, но в целом мы справились и выполнили задание.И получили новые эмоции и опыт. В региональном МЧС отметили слаженность действий всех команд. И подчеркнули, задача акции "реальный пожарные, испытание стихией" - познакомить участников квеста со сложной героической профессией спасателя. Которая, несомненно, является призванием.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир"