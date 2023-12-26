Во Владимирской области будут судить тракториста за гибель стропальщика от удара бревном по...
Во Владимирской области будут судить тракториста за гибель стропальщика от удара бревном по голове.
По обвинению в нарушении правил безопасности при проведении работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Следствием установлено, что в августе обвиняемый вместе с потерпевшим осуществляли транспортировку леса в Судогодском районе. Управляя трактором и не убедившись в том, что бревна отцеплены от трелевочных тросов, обвиняемый продолжил движение. В результате бревно ударило пострадавшего в голову. По дороге в больницу потерпевший скончался.
Уголовное дело передается в суд.
https://www.freepik.com