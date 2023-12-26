Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией....
Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Показатель на 100 тыс. увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 0,5%. Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты, сообщает региональный Роспотребнадзор.
За прошедшую 51 неделю 2023 года (17.12.2023-23.12.2023) лабораторно подтверждено 1 519 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
- 408 случаев во Владимире,
- 260 - в Гусь-Хрустальном районе,
- 238 - в Ковровском районе,
- 116 - в Юрьев-Польском районе,
- 109 - в Муромском районе,
- 60 - в Кольчугинском районе,
- 51 - в Суздальском районе,
- 48 - в Вязниковском районе,
- 46 - в Камешковском районе,
- 34 - в Киржачском районе,
- 30 - в Меленковском районе,
по 29 - в г.Радужный и Гороховецком районе,
27 - в Александровском районе,
23 - в Селивановском районе,
7 - в Судогодском районе,
3 - в Собинском районе,
1 - в Петушинском районе.
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