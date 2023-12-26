Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией....

Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Показатель на 100 тыс. увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 0,5%. Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты, сообщает региональный Роспотребнадзор.За прошедшую 51 неделю 2023 года (17.12.2023-23.12.2023) лабораторно подтверждено 1 519 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:- 408 случаев во Владимире,- 260 - в Гусь-Хрустальном районе,- 238 - в Ковровском районе,- 116 - в Юрьев-Польском районе,- 109 - в Муромском районе,- 60 - в Кольчугинском районе,- 51 - в Суздальском районе,- 48 - в Вязниковском районе,- 46 - в Камешковском районе,- 34 - в Киржачском районе,- 30 - в Меленковском районе,по 29 - в г.Радужный и Гороховецком районе,27 - в Александровском районе,23 - в Селивановском районе,7 - в Судогодском районе,3 - в Собинском районе,1 - в Петушинском районе.Фото: https://unsplash.com