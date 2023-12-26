Во Владимирскую область поступило несколько видов вакцин: трехвалентная вакцина против кори, краснухи и паротита, паротитно-коревая и паротитная. Препараты привезли для вакцинации детей,

Во Владимирскую область поступило несколько видов вакцин: трехвалентная вакцина против кори, краснухи и паротита, паротитно-коревая и паротитная. Препараты привезли для вакцинации детей, сообщили в минздраве региона. Всего доставили 580 доз вакцины против паротита, 600 доз паротитно-коревой вакцины и 2670 доз трехкомпонентной вакцины против кори, краснухи и паротита. Это уже вторая партия трехкомпонентной вакцины, поставленная во