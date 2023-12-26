Двукратный олимпийский чемпион отметил, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта.Заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента России в 2024 году. По его словам, глава государства делает все, чтобы РФ была одним из лидеров в мировой политике и экономике."Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть", – цитирует Яковлева Агентство городских новостей "Москва".Хоккеист сообщил, что уже поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина. Он отметил, что глава государства делает многое для развития спорта в России. Олимпийский чемпион напомнил, что президент активно занимается хоккеем и систематически тренируется.О своем намерении баллотироваться на выборы президента Путин заявил 8 декабря. Съезд "Единой России" 17 декабря единогласно поддержал его кандидатуру.В Москве идет сбор подписей в поддержку Путина. Голосование на выборах главы государства пройдет с 15 по 17 марта.