Во Владимире стартует новогодняя акция «Волшебное стихотворение в подарок Деду Морозу».

Во Владимире стартует новогодняя акция «Волшебное стихотворение в подарок Деду Морозу». Об этом рассказала мэрии.Организатором мероприятия выступила Центральная городская библиотека. Юных владимирцев приглашают написать стишок в подарок зимнему волшебнику и положить его в один из ящиков «Почты деда Мороза». В письме необходимо указать имя участника и телефон его представителя.Почтовые ящики будут стоять на Соборной площади, площади Победы, возле Дома культуры молодёжи и в парке культуры и отдыха «Дружба». Акция продлится до 9 января. Авторов лучших стихов обязательно вознаградят.