С 18 по 24 декабря 2023 года во Владимирской области зафиксировано 19 ДТП, в которых 22 жителя получили травмы, а один человек погиб.

С 18 по 24 декабря 2023 года во Владимирской области зафиксировано 19 ДТП, в которых 22 жителя получили травмы, а один человек погиб. Об этом рассказала УМВД России по региону.Среди пострадавших оказались 4 детей.Кроме того, за текущий период правоохранители оформили 512 аварий с материальным ущербом. Также был обнаружен 81 автовладелец, севший за руль в нетрезвом виде.