Замдиректора управляющей компании во Владимирской области будут судить за обрушившийся на жильцов...

Замдиректора управляющей компании во Владимирской области будут судить за обрушившийся на жильцов потолок.Установлено, что обвиняемая занимала должность заместителя директора ООО «Перспектива», с которым заключен договор управления многоквартирным домом № 8 по ул. Мира г. Карабаново. А ранее домом управляло ООО «Жилтрест», где она занимала должность директора.Зная о многочисленных фактах протечек через кровлю, она не приняла необходимых и достаточных мер по выявлению дефектов и повреждений перекрытия и балок чердачного помещения дома. И не организовала их ремонт, ограничившись заделыванием дыр на крыше, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, ночью 19 января около 1 часа 35 минут произошло обрушение чердачного перекрытия внутрь квартиры № 14, где в это время находились проживающие там граждане.Уголовное дело направлено рассмотрит Александровский городской суд.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.