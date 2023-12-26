В областном следкоме сообщили, что теперь сотрудница ООО «Перспектива», с которой собственники заключили договор управления домом, предстанет перед судом по статье «Оказание услуг, не

В областном следкоме сообщили, что теперь сотрудница ООО «Перспектива», с которой собственники заключили договор управления домом, предстанет перед судом по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ранее, до 2018 года, деятельность по управлению домом осуществляла другая компания – ООО «Жилтрест», где фигурантка занимала должность директора. Как сообщают в прокуратуре, потолок